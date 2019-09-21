ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Генштаб працює над планом розведення сил на Донбасі, - Міноборони

Новини » Політика    21.09.2019 - 13:46
Генштаб працює над планом розведення сил на Донбасі, - Міноборони
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

План розведення сил буде представлений з часом

Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил та засобів на Донбасі. Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, розведення сил та засобів не буде відбуватися одночасно по всій лінії розмежування. Загороднюк наголосив, що розведення сил не є відступом українських військових.

"По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступлення абсолютно", - пояснив він.

Міністр оборони додав, що в даний момент розробкою плану розведення сил на Донбасі займається Генштаб. Він додав, що план включатиме в себе всі ризики, які можуть виникнути в ході розведення сил.

"Дійсно, план розведення зараз створюється. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, він буде враховувати всі ризики. І, звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, пояснення, проробляння всіх технічних питань, логістичних, питань безпеки і так далі", - наголосив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляв, що розведення сил та засобів на Донбасі відбуватиметься ділянками. Також він наголошував, що Україна стежитиме за виконанням умов розведення російською стороною.

Як писало РБК-Україна, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську у середу, 18 вересня, російська сторона заблокувала розведення сил у районі Золотого і Петрівського.

Бойовики з артилерії обстріляли українські позиції поблизу Водяного Бойовики застосовують міномети на Донбасі, - СЦКК
Новини України Министерство обороны РФДонбасВідведення озброєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся