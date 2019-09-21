Генштаб працює над планом розведення сил на Донбасі, - Міноборони

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

План розведення сил буде представлений з часом

Генеральний штаб Збройних сил України розробляє план розведення сил та засобів на Донбасі. Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, розведення сил та засобів не буде відбуватися одночасно по всій лінії розмежування. Загороднюк наголосив, що розведення сил не є відступом українських військових.

"По-перше, воно не буде розводитися одночасно всюди. Це буде ділянками. І буде нагляд за тим, щоб це робилося з обох боків. І це абсолютно критично. Тобто це не відступлення абсолютно", - пояснив він.

Міністр оборони додав, що в даний момент розробкою плану розведення сил на Донбасі займається Генштаб. Він додав, що план включатиме в себе всі ризики, які можуть виникнути в ході розведення сил.

"Дійсно, план розведення зараз створюється. Зараз Генштаб над цим працює. Звичайно, він буде представлений, він буде враховувати всі ризики. І, звичайно, щодо кожної з цих ділянок буде йти підготовка, пояснення, проробляння всіх технічних питань, логістичних, питань безпеки і так далі", - наголосив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк заявляв, що розведення сил та засобів на Донбасі відбуватиметься ділянками. Також він наголошував, що Україна стежитиме за виконанням умов розведення російською стороною.

Як писало РБК-Україна, на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську у середу, 18 вересня, російська сторона заблокувала розведення сил у районі Золотого і Петрівського.