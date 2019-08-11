Хмари і дощі: синоптики засмутили українців прогнозом на неділю

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У другий день вихідних українців очікує дощова, але тепла погода

Погода в Україні11 серпня буде дощовою і не дуже спекотною. Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру. Середня температура по Україні становитиме +28... +30 градусів.

У західних регіонах країни температура повітря буде до +27... +29 градусів, але на Закарпатті та Буковині очікується спека, понад +30 градусів.

У північній частині України буде до +23... +25 градусів, а на сході температура становитиме +25... +27 градусів. У центрі стовпчики термометра підіймуться +28... +30 градусів, а на півдні, як для серпня, буде трохи прохолодніше – +27... +29 градусів.

11 серпня в Сумській області буде найхолодніше до +22... +24 градусів. У Херсонській області жителі відчують на собі всі принади спеки – +30... +32 градуси.

Ілюстративне фото (depositphotos)

У Києві В неділю, 11 серпня буде від +26... +28 градусів. Також тут очікуються дощ і грози.

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