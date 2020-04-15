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Що буде з авіаквитками після карантину: гендиректор "Борисполя" дав відповідь

STYLERЖиття    15.04.2020 - 18:54
Що буде з авіаквитками після карантину: гендиректор "Борисполя" дав відповідь
Аеропорт "Бориспіль" (фото: РБК-Україна)

Гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін розповів про те, що дешевих авіаквитків після карантину не буде

Авіаквитки в Україні після закінчення карантину дешевими не будуть. Про це розповів генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін. При цьому аеропорт через карантин кожен місяць втрачає сотні мільйонів гривень.

В даний час "Бориспіль" - єдиний аеропорт в Україні, який працює. Але його робота становить лише 5% від своїх потужностей. Грошей, які є в запасі, впритул вистачає на забезпечення його роботи в стані карантину.

З 4,5 тисяч співробітників аеропорту близько 4 тисяч отримують 2/3 від окладу. "Бориспіль" перевели на такий режим, щоб забезпечувати працездатність аеропорту та військових. Крім того, аеропорт забезпечує цілодобову роботу аварійно-рятувальної команди та вантажного терміналу. Про це розповів Рябікін в інтерв'ю ЕП.

"При цьому нікуди не поділися постійні витрати: охорона, утримання території. Це призводить до того, що ми працюємо у збиток. Розмір цих збитків становить сотні мільйонів гривень в місяць, і перспектива поки що залишається неясною", - розповів Рябікін.

Що буде після карантину

Гендиректор "Борисполя" зазначив, що на його думку, криза сильно позначиться на вартості авіаперевезень. Авіакомпанії зазнають істотних збитків, і їм потрібен буде час, щоб накопичити оборотні кошти.

"Ми якийсь час не побачимо дуже дешевих квитків. Напевно, це споживач відчує в першу чергу", - зазначив Рябікін.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що через сильне зростання зараження коронавірусом, говорити про закінчення карантину 24 квітня недоцільно.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що використання масок та інших засобів захисту від коронавіруса може стати нормою на найближчий час для всіх жителів світу.

При тому невідомо скільки це все триватиме, оскільки на даний момент вакцини від коронавіруса не існує. Медики також не знають виробиться імунітет до інфекції у тих, хто вже перехворів COVID-19.

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