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Українцям повідомили тривожну новину: вихід з карантину скасовується

STYLERКоронавірус    15.04.2020 - 10:41
Українцям повідомили тривожну новину: вихід з карантину скасовується
Карантин в Україні можуть продовжити (фото: РБК-Україна)

Українцям повідомили тривожну новину про продовження карантину

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Інфекція поширюється по країні дуже швидко, за останню добу кількість інфікованих збільшилася на 11,2 %, це є абсолютним антирекордом. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що через стрімке зростання захворюваності, говорити про закінчення карантину 24 квітня недоцільно. Про це чиновник повідомив на брифінгу 15 квітня.

Також Степанов закликав українців на Великдень (19 квітня) залишатися вдома , не зустрічатися з родичами і не ходити до церкви святити паски.

"В умовах антирекорду захворюваності говорити про вихід з карантину недоцільно. Звичайно, ми розглядаємо варіанти виходу, за яких умов це можливо. Але це можливо, тільки коли ми будемо бачити стійке зниження захворюваності", – сказав Степанов.

Максим Степанов розповів про можливе продовження карантину (YouTube)

Нагадаємо, на ранок 15 квітня в Україні зафіксовано 3764 захворівших коронавірусом. За минулий день діагноз підтвердився ще у 392 українців.

За даними МОЗ, кількість летальних випадків досягло 108. Від коронавіруса померло 56 чоловіків та 52 жінки.

Видужало 143 людини. На даний момент госпіталізовано 1396 пацієнтів, у т. ч. 59 дітей. Ще 2145 інфікованих лікуються вдома на самоізоляції.

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