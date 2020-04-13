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Цей вірус не зникне: у ВООЗ розповіли, як довго триватиме масковий режим

STYLERКоронавірус    13.04.2020 - 22:58
Цей вірус не зникне: у ВООЗ розповіли, як довго триватиме масковий режим
Коронавірус в Україні (Фото: РБК-Україна)

У ВООЗ зробили неоднозначний прогноз про продовження пандемії COVID-19

Коронавірус в Україні вразив вже понад 3100 осіб, 93 пацієнти померли. Всього у світі COVID-19 був діагностований в одного мільйона і майже 900 тисяч людей, понад сто тисяч осіб померли. Медики стверджують, що найкращим засобом захисту від зараження вважається масковий режим, карантинні заходи та дотримання соціальної дистанції.

У ВООЗ заявили, що носіння медичних масок та інших захисних засобів може стати найближчим часом нормою для всіх жителів земної кулі. Про це повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань пандемії коронавірусу Девід Набарро.

В інтерв'ю для Today Набарро сказав, що якась із форм захисту для особи стане нормою для людей і на цей момент невідомо, як довго буде потрібен такий захист, оскільки вакцини від COVID-19 на цей час немає і невідомо, чи виробляється імунітет від коронавірусу у тих, хто вже перехворів.

"Цей вірус не зникне. Ми не знаємо, чи з'явиться імунітет у тих, хто перехворів на це захворювання, і не знаємо, коли у нас з'явиться вакцина", - сказав Набарро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що китайські вчені спрогнозували другу хвилю пандемії коронавірусу у світі на листопад 2020 року. Медики стверджують, що другий спалах буде не такою агресивним, як перший.

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