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Что будет с авиабилетами после карантина: гендиректор "Борисполя" дал ответ

STYLERЖизнь    15.04.2020 - 18:54
Что будет с авиабилетами после карантина: гендиректор "Борисполя" дал ответ
Аэропорт "Борисполь" (фото: РБК-Украина)

Гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин рассказал о том, что дешевых авиабилетов после карантина не будет

Авиабилеты в Украине после окончания карантина дешевыми не будут. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин. При этом аэропорт из-за карантина каждый месяц теряет сотни миллионов гривен.

В данное время "Борисполь" - единственный аэропорт в Украине, который работает. Но его работа составляет только 5% от своих мощностей. Денег, которые есть в запасе, впритык хватает на обеспечение его работы в состоянии карантина.

Из 4,5 тысяч сотрудников аэропорта около 4 тысяч получают 2/3 от своего оклада. "Борисполь" перевели на такой режим, чтобы обеспечивать работоспособность аэропорта и военных. Кроме того, аэропорт обеспечивает круглосуточную работу аварийно-спасательной команды и грузового терминала. Об этом рассказал Рябикин в интервью ЭП.

"При этом никуда не делись постоянные расходы: охрана, содержание территории. Это приводит к тому, что мы работаем в убыток. Размер этих убытков составляет сотни миллионов гривен в месяц, и перспектива пока что остается неясной", - рассказал Рябикин.

Что будет после карантина

Гендиректор "Борисполя" отметил, что по его мнению, кризис сильно скажется на стоимости авиаперевозок. Авиакомпании понесут существенные убытки, и им нужно будет время, чтобы накопить оборотные средства.

"Мы какое-то время не увидим очень дешевых билетов. Наверное, потребитель это почувствует в первую очередь", - отметил Рябикин.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за сильного роста заражения коронавирусом, говорить об окончании карантина 24 апреля нецелесообразно.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что использование масок и других средств защиты от коронавируса может стать нормой на ближайшее время для всех жителей мира.

При том неизвестно сколько это все продлиться, поскольку на данный момент вакцины от коронавируса не существует. Медики также не знают выработается ли иммунитет к инфекции у тех, кто уже переболел COVID-19.

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