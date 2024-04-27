"Будет несладко". Кому ждать неприятностей с вступлением в силу нового закона о мобилизации

Новый Закон о мобилизации вступит в силу 16 мая. Это означает, что начнут действовать новые условия вручения повесток, предоставления отсрочек, а также будут тщательно проверять мужчин, получивших ІІ и ІІІ категории инвалидности во время полномасштабного вторжения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.
"Всем владельцам липовых справок МСЭК придется очень не сладко, когда закон 10449 вступит в силу. Ведь во исполнение президента Кабмин вместе с правоохранительными органами проведут тотальную проверку обоснованности решений МСЭК о назначении впервые ІІ и ІІІ группы инвалидности всем мужчинам в возрасте от 25 до 50 лет, которые получили соответствующую группу в период с 24 февраля 2022 по 16 мая 2024 года", - говорит адвокат.
Это касается всех мужчин, кроме определенных категорий.
Законом предусмотрено, что не будут проверять людей, получивших инвалидность:
"Пока не изданы нормативные акты, которые будут регламентировать порядок проведения этой проверки. Сам Закон или решение СНБО не возлагают на мужчин обязанностей что-то делать по собственной инициативе", - говорит Крекотень.
Читайте также о том, правда ли, что электронные повестки будут рассылаться уже в апреле.
Раньше мы писали о том, что нужно знать украинцам о конфискации авто в пользу армии.