ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторно

Новина українською →
Среда 25 января 2023 21:58
Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторно Как можно повторно использовать вешалки для одежды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вешалки для одежды есть в каждом доме, они существенно облегчают жизнь. Деревянные считаются самыми надежными, поэтому их часто используют для тяжелых зимних вещей и другой верхней одежды. Однако со временем они ломаются или портятся, но выбрасывать их не нужно.

Об этом пишет SantePlus.

Развесьте фотографии

Вешалки специально предназначены для брюк и юбок, но их можно использовать для развешивания фотографий или рисунков детей. С помощью них можно оригинально украсить пустую стену.

Надо взять просто одну из вешалок и повесить на нее фотографии.

Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторно

С помощью вешалок для одежды можно развесить фотографии (samotuzhky)

Вешалки для прочистки канализации

Поврежденные металлические вешалки не следует выбрасывать, их можно использовать для прочистки канализации. Их нужно просто растянуть и сделать мини-крючок на конце, которым и можно прочистить канализацию.

Подставка для посуды

Деревянные вешалки отлично подойдут для того, чтобы смастерить сушку для посуды.

Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторноПодставка для посуды из деревянных вешалок (samotuzhky)

Плафон для люстры из вешалок

С помощью старых вешалок можно сделать оригинальный плафон. Он получится очень тяжелым, поэтому ему необходимо соответствующее крепление.

Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторноПлафон для люстры из вешалок (samotuzhky)

Ножки для журнального столика

Интересным решением будет сделать из вешалок ножки для столика. Они будут смотреться очень стильно и оригинально.

Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторноИз вешалок можно сделать ножки к журнальному столику (samotuzhky)

Ранее мы сообщали, что сделать, чтобы одежда не спадала с вешалок.

Также мы подробно объясняли, почему следует выбросить пластиковые вешалки для одежды.

Читайте РБК-Украина в Google News
інтер'єр вішалки одежда