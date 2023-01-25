Не выбрасывайте старые вешалки: 5 интересных идей использовать их повторно

Вешалки для одежды есть в каждом доме, они существенно облегчают жизнь. Деревянные считаются самыми надежными, поэтому их часто используют для тяжелых зимних вещей и другой верхней одежды. Однако со временем они ломаются или портятся, но выбрасывать их не нужно.

Об этом пишет SantePlus .

Развесьте фотографии

Вешалки специально предназначены для брюк и юбок, но их можно использовать для развешивания фотографий или рисунков детей. С помощью них можно оригинально украсить пустую стену.

Надо взять просто одну из вешалок и повесить на нее фотографии.

С помощью вешалок для одежды можно развесить фотографии (samotuzhky)

Вешалки для прочистки канализации

Поврежденные металлические вешалки не следует выбрасывать, их можно использовать для прочистки канализации. Их нужно просто растянуть и сделать мини-крючок на конце, которым и можно прочистить канализацию.

Подставка для посуды

Деревянные вешалки отлично подойдут для того, чтобы смастерить сушку для посуды.

Подставка для посуды из деревянных вешалок (samotuzhky)

Плафон для люстры из вешалок

С помощью старых вешалок можно сделать оригинальный плафон. Он получится очень тяжелым, поэтому ему необходимо соответствующее крепление.

Плафон для люстры из вешалок (samotuzhky)

Ножки для журнального столика

Интересным решением будет сделать из вешалок ножки для столика. Они будут смотреться очень стильно и оригинально.

Из вешалок можно сделать ножки к журнальному столику (samotuzhky)