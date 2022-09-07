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Ось чому слід викинути пластикові вішалки для одягу

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Середа 07 вересня 2022 15:29
Ось чому слід викинути пластикові вішалки для одягу Фото: Які вішалки для одягу слід використовувати (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Пластикові вішалки, або як їх називають "плечики", дешевші за дерев'яні, але є багато причин припинити ними користуватися.

Про це пише SantePlus.

Дерев'яні вішалки можуть відлякувати моль

Мало хто знає, але дерев’яні плічка є справжнім відлякувачем молі, особливо якщо матеріалом є кедрова деревина.

Сильно виражений деревний запах цього дерева зовсім не подобається молі, тому вона буде обходити стороною вашу шубу, чи вовняний светр.

Ви також можете повісити кульки з кедрової кори у своїй шафі.

Інші незаперечні якості дерев'яної вішалки

Коли вішалка дуже тендітна або погано спроектована, це може мати погані наслідки для вашого одягу - він може деформуватися.

Замість того, щоб купувати дешеву пластикову вішалку, виберіть дерев’яну вішалку, яка є більш міцною та ретельно виготовленою.

На відміну від пластикових вішалок, які легко ламаються, або металевих, які швидко деформуються, дерев'яні вішалки більш довговічні.

Ось чому слід викинути пластикові вішалки для одягу

Фото: дерев'яні вішалки гарні і практичні (freepik)

Дерев’яні вішалки доступні в різноманітних стилях

Деякі навіть зроблені відповідно до форми одягу. Для розкішного костюма, наприклад, дизайн вішалки є специфічним і може бути покритий оксамитом, щоб ретельно утримувати весь одяг і уникнути складок.

Завдяки цьому вам не доведеться прасувати одяг щоразу, коли ви дістаєте його з шафи. Сорочки та пальта вішають на плечики з розкльошеними плечами, щоб вони зберігали форму, добре сиділи та не деформували коміри та пройми.

Інші види дерев'яних вішалок призначені для жіночих спідниць і костюмів. Обов’язково вибирайте ширину вішалок, що відповідає розміру вашого одягу, і вигнуті вішалки для піджаків.

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