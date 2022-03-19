Українців попередили про ворожі міни-пастки з розтяжками
Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про небезпеку протитанкових, протипіхотних мін, а також мін-пасток з розтяжками, що залишають ворожі війська. В окупованих містах України можливе мінування житлових кварталів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РНБО.
"Будьте особливо обережними при пересуванні містами, в яких точилися вуличні бої, зокрема під час прогулянок лісами та парками", - йдеться в повідомленні.
За даними РНБО, вже зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей.
РНБО надало інструкції, що робити, якщо знайшли підозрілий предмет:
- 1. В жодному разі не чіпайте його.
- 2. Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
- 3. Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- 4. Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.
- 5. Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть місцезнаходження підозрілого предмета.
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