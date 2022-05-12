Російські окупанти залишили "подарунок" дитині в Бучі: цинізм просто вражає!

Люди, які потихеньку повертаються у свої будинки, варто бути дуже обережними, оскільки всі небезпечні предмети російські солдати ретельно ховають.

Російські окупанти, які майже місяць бешкетували в Бучі та вчинили там всі мислимі й немислимі злочини, залишили там багато "подарунків".

Про один такий "подарунок" розповіла мешканка Бучі, музикант Маріанна Глієва на своїй сторінці в Facebook.

Вона розмістила фотографію і повідомила, що окупанти сховали вибуховий предмет у фортепіано дівчинки. На музичному інструменті стояли нагороди та кубки – призи за музичні конкурси. Так окупанти акуратно зняли всі нагороди, заклали вибухівку і поставили все назад.

"Це фортепіано дівчинки з Бучі. Російські солдати заклали в нього вибухівку, акуратно розставивши всі нагороди назад. Напевно, був час і натхнення. Молодці, Чайковський і Пушкін, хороших спадкоємців виховали, грамотних і винахідливих", - написала Глієва.

Фото: facebook.com/Маріанна Глієва

У коментарях вона зазначила, що родині з цією дівчинкою дуже пощастило. Мама помітила, що нагороди коштують не так, як вони стояли раніше і заборонила дитині торкатися до музичного інструменту.

А потім викликали відповідні служби та перевірили фортепіано – там виявився снаряд.

Люди шоковані такими подіями та бояться повертатися у свої будинки. Попри те, що спецслужби перевіряють територію, невідомо, скільки таких "подарунків" ще заховано.

Цинізм просто вражає!

Нелюди! Їм діти дуже небезпечні!

Цензурний коментар навіть написати неможливо.

Як зазначають місцеві жителі, майже в кожному будинку знаходять такі "подарунки" від окупантів. І навіть в тих будинках, де всі речі залишилися на місцях і не було мародерів. За останній місяць було виявлено вже більше тисячі вибухонебезпечних предметів.