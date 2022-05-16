У Бучі художниця "перетворила" отвори від куль у квіти (фото)

Російські війська 31 березня покинули місто Бучу Київської області. Після 33 днів окупації у місті почали "розквітати" паркани. Зокрема, канадська художниця перетворює дірки від куль у квіти.

Художниця Іванка Сьолковська розмальовує паркани у Бучі таким чином, щоб навколо дірки від кулі утворилася квітка.

Повідомляється, що ця проста ідея перетворює жахливі сліди російської окупації, у символ квітучого майбутнього України.

"Пластунка Іванка вперше приїхала сюди з Торонто і запропонувала крутезну ідею. У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб. Дякуємо Іванка Сьолковська за позитивні емоції, що повертають до життя! Переможемо ворогів, розквітне Україна!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зараз талановита художниця працює у місті над великим панно й повернеться у Канаду по його завершенні.

У Бучі художниця "перетворила" діри від куль у квіти (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Окрім того, російські військові під час окупації не шкодували ніщо і нікого. Вони руйнували оселі жителів, ґвалтували, катували і вбивали мирних людей, забирали з собою речі українців.

Також зараз у місті досі можна знайти підозрілі небезпечні предмети. Зокрема, прогулюючись територією Бучанського міського парку, місцевих жителів просять бути уважними та пильним.