Сотні мільйонів: у Бучі порахували збитки від російського вторгнення
Збиток, нанесений армією Росії, за оцінкою фахівців Мінекономіки і KSE становить 449 млн доларів. Унаслідок нападу постраждали понад тисячу будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Анатолія Федорука в Facebook.
"Продовжуємо рахувати збитки, завдані Бучанській громаді армією Росії. Лише за оцінкою фахівців Мінекономіки і KSE, прямі і непрямі втрати становлять 449 млн доларів США. Це ті втрати, що задокументовані станом на 10 травня в рамках проєкту "Росія заплатить" і будуть пред'явлені російській стороні", - зазначив Федорук.
Він наводить дані по руйнуваннях: всього по Бучанській громаді постраждали 1354 будівлі. 1230 з них - це житлові будинки. Зокрема, 1051 - приватні житлові та 179-багатоквартирні будинки. Майже половину з них вже обстежили спеціальні комісії, що становлять дефектні акти.
178 обстежених споруд мають 75-100% руйнування, що означає, що їх неможливо відновити. Зокрема, мова йде про 149 приватних житлових будинків і 10 багатоповерхівках. Що стосується інфраструктури громади, то загалом зруйновано 55 км ліній електропередач, 75 км газопроводу та 10 км водопроводу, розбомблено тягову електростанцію та об'єкти водопостачання, які централізовано постачали Бучу електроенергією та водою.
Раніше повідомлялося, що ООН збирає в Україні докази порушень, скоєних під час вторгнення Росії для розслідування їх на предмет визнання військовими злочинами.
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