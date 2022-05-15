Сотні мільйонів: у Бучі порахували збитки від російського вторгнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Анатолія Федорука в Facebook .

"Продовжуємо рахувати збитки, завдані Бучанській громаді армією Росії. Лише за оцінкою фахівців Мінекономіки і KSE, прямі і непрямі втрати становлять 449 млн доларів США. Це ті втрати, що задокументовані станом на 10 травня в рамках проєкту "Росія заплатить" і будуть пред'явлені російській стороні", - зазначив Федорук.

Він наводить дані по руйнуваннях: всього по Бучанській громаді постраждали 1354 будівлі. 1230 з них - це житлові будинки. Зокрема, 1051 - приватні житлові та 179-багатоквартирні будинки. Майже половину з них вже обстежили спеціальні комісії, що становлять дефектні акти.

178 обстежених споруд мають 75-100% руйнування, що означає, що їх неможливо відновити. Зокрема, мова йде про 149 приватних житлових будинків і 10 багатоповерхівках. Що стосується інфраструктури громади, то загалом зруйновано 55 км ліній електропередач, 75 км газопроводу та 10 км водопроводу, розбомблено тягову електростанцію та об'єкти водопостачання, які централізовано постачали Бучу електроенергією та водою.