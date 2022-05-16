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В Буче художница "превратила" отверстия от пуль в цветы (фото)

Новина українською →
Буча, Понедельник 16 мая 2022 21:38
В Буче художница "превратила" отверстия от пуль в цветы (фото) В Буче художница "превратила" дыры от пуль в цветы (facebook.com/bucharada.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска 31 марта покинули город Бучу Киевской области. После 33 дней оккупации в городе начали "расцветать" заборы. В частности, канадская художница превращает дыры от пуль в цветы.

Фото опубликовал Бучанский городской совет в Facebook.

Художница Иванка Сьолковська разрисовывает заборы в Буче таким образом, чтобы вокруг дырки от пули образовался цветок.

Сообщается, что эта простая идея превращает ужасные следы российской оккупации, в символ цветущего будущего Украины.

"Пластунка Иванка впервые приехала сюда из Торонто и предложила крутую идею. У нее есть маленькая помощница. А еще есть мечта, чтобы идею подхватили другие художники, и она превратилась в флешмоб. Спасибо Иванке Сьолковской за положительные эмоции, возвращающие к жизни! Победим врагов, расцветет Украина!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас талантливая художница работает в городе над большим панно и вернется в Канаду по его завершении.

В Буче художница &quot;превратила&quot; отверстия от пуль в цветы (фото)В Буче художница &quot;превратила&quot; отверстия от пуль в цветы (фото)В Буче художница &quot;превратила&quot; отверстия от пуль в цветы (фото)В Буче художница &quot;превратила&quot; отверстия от пуль в цветы (фото)В Буче художница &quot;превратила&quot; отверстия от пуль в цветы (фото)В Буче художница &quot;превратила&quot; отверстия от пуль в цветы (фото)В Буче художница "превратила" дыры от пуль в цветы (facebook.com/bucharada.gov.ua)

Кроме того, российские военные во время оккупации не жалели ничто и никого. Они разрушали дома жителей, насиловали, пытали и убивали мирных людей, забирали с собой вещи украинцев.

Также сейчас в городе до сих пор можно найти подозрительные опасные предметы. В частности, прогуливаясь по территории Бучанского городского парка, местных жителей просят быть внимательными и бдительным.

Ранее мы сообщали, что оккупанты похитили в Буче кота, который проехал Беларусь, Польшу, Чехию и нашел семью.

Также мы писали, что российские оккупанты оставили "подарок" ребенку в Буче.

К тому же в Буче посчитали ущерб от российского вторжения.

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