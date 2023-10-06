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Вера Брежнева официально подтвердила, что развелась с Меладзе

Пятница 06 октября 2023 10:05
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Вера Брежнева официально подтвердила, что развелась с Меладзе Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Вера Брежнева наконец-то прервала молчание по поводу своей личной жизни. После многочисленных слухов о разводе с композитором Константином Меладзе исполнительница подтвердила: да, они с мужем больше не вместе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Богдана Беспалова.

Вера Брежнева развелась с Меладзе

По словам блогера, о том, что экс-солистка "ВИА Гры" и продюсер развелись, певица сообщила ему лично.

"Да, мы развелись год назад и каждый из нас начал собственный путь с благодарностью и уважением друг к другу", - передает слова Веры блогер.

Вера Брежнева официально подтвердила, что развелась с Меладзе

Вера Брежнева с Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Напомним: еще в августе 2022 года на канале Беспалова появился выпуск об официальном разводе супругов.

К слову, уже давно ходили слухи, что пара разошлась из-за разных политических взглядов на войну в Украине.

Позже эту информацию подтвердил российский продюсер Леонид Дзюнык.

Недавно мы рассказывали, что Вера Брежнева вляпалась в скандал из-за клипа на украиноязычную песню.

Также мы писали, что папарацци "подловили" Меладзе в горах. Как выглядит продюсер после разрыва с Брежневой.

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