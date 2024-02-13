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Известная украинская актриса откровенно призналась, почему до сих пор не стала мамой

Вторник 13 февраля 2024 09:20
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Известная украинская актриса откровенно призналась, почему до сих пор не стала мамой Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
Автор: Иванна Пашкевич

43-летняя украинская актриса Виталина Библив, которая ранее рассказала, что сменила имя и фамилию, откровенно призналась, почему не готова к рождению ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки Алини Доротюк.

Виталина Библий о материнстве

Так, знаменитость до сих пор держит свою личную жизнь за семью замками. В частности, она отказывается комментировать ее отношения с мужем.

Однако на вопрос о том, планирует ли Библив стать мамой, актриса признается: относительно этого у нее ощущение довольно нестабильное, и она боится рожать, ведь в стране идет война.

"Относительно детей у меня ощущение довольно нестабильное. Именно сейчас я боюсь рожать детей. Я не знаю что их ждет. И именно этот фактор войны он немного меня... Я боюсь", - поделилась знаменитость.

Известная украинская актриса откровенно призналась, почему до сих пор не стала мамой

Виталина Библив (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

"А что если вдруг? Если я могу защитить этого нерожденного ребенка - такие мои мысли последние два месяца - то может, стоит и не рожать его", - добавила Виталина.

Также звезда "Домика на счастье" не скрывает, что у нее возникают мысли об усыновлении ребенка. Они появились у актрисы еще до полномасштабного вторжения РФ.

"Сейчас очень много детей без родителей, которым ты можешь быть мамой. Я думала об этом (усыновлении - прим. ред.) еще до начала вторжения. Как была маленькой, то мечтала иметь большую семью и семеро детей", - рассказала артистка.

"Я очень много сил отдала будучи детским аниматором. А там как бог даст. Если даст, то конечно будем рожать", - подытожила Библив.

Недавно мы писали о том, что Анна Тринчер расплакалась в эфире, говоря об отце.

Также мы рассказывали, что беременная звезда "Пацанок" улетела рожать в США и раскрыла первые расходы.

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