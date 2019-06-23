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Брав інтерв'ю у перехожих: у Києві зник 9-річний хлопчик

STYLERПотрібна допомога    23.06.2019 - 15:19
Брав інтерв'ю у перехожих: у Києві зник 9-річний хлопчик
У Києві пропав 10-річний Черевко Захар - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

У Києві зникла 9-річна дитина

У Києві, 22 червня, 9-річний хлопчик Черевко Захар вийшов з дому близько 20:00 для того, щоб взяти інтерв'ю у перехожих, і не повернувся додому. Дитина зникла за адресою м. Київ, вул. Вербицького 22/1. Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.

"22.06.2019, близько 20:00, пішов з дому за адресою: м. Київ, вул. Вербицького 22/1, неповнолітній Черевко Захар Олександрович, 30.08.2009 р. н., і до теперішнього часу не повернувся. Зі слів родичів, він пішов брати інтерв'ю у перехожих людей, біля будинку", - йдеться в повідомленні.

Брав інтерв'ю у перехожих: у Києві зник 9-річний хлопчик

У Києві зник 9-річний Черевко Захар - всі подробиці (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Для більш швидкого розшуку батьки розповіли про прикмети, за якими можна впізнати Захара.

"Зріст близько 140 см. Був одягнений у сірі штани, сорочка білого кольору з сірими смужками. Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Захара, будь ласка, подзвоніть 102", - підсумували в "Києві Оперативному".

Брав інтерв'ю у перехожих: у Києві зник 9-річний хлопчик

У Києві зник 9-річний Черевко Захар - всі подробиці (скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ)

Пізніше з'явилася інформація, що дитина була вбита. Тіло виявили 23 червня в озері Вирлиця в Дарницькому районі столиці. Повідомляється, що хлопчика спочатку зарізали, а потім втопили у водоймі.

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