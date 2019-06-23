Брал интервью у прохожих: в Киеве пропал 9-летний мальчик

В Киеве пропал 10-летний Черевко Захар - все подробности (коллаж РБК-Украина)

В Киеве пропал 9-летний ребенок

В Киеве, 22 июня, 9-летний мальчик Черевко Захар вышел из дома около 20:00 для того, чтобы взять у прохожих интервью, и не вернулся домой. Ребенок пропал по адресу г. Киев, ул. Вербицкого 22/1. Как сообщается, до текущего момента ребенок не нашелся. Об этом пишут в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"22.06.2019, около 20:00, ушел из дома по адресу: г. Киев, вул. Вербицкого 22/1, несовершеннолетний Черевко Захар Александрович, 30.08.2009 г. р., и до настоящего времени не вернулся. Со слов родственников, ушел брать интервью у прохожих людей, возле дома", - говорится в сообщении.

В Киеве пропал 9-летний Черевко Захар - все подробности (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Для более быстрого розыска, родители рассказали о приметах, по которым можно узнать Захара.

"Рост около 140 см. Был одет в серые брюки, рубашка белого цвета с серыми полосками. Если вам известна какая - либо информация о местоположении Захара, пожалуйста, позвоните 102", - подытожили в "Киеве Оперативном".

В Киеве пропал 9-летний Черевко Захар - все подробности (скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ)

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