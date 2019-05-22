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У Миколаєві безвісті зник відомий дитячий хірург (фото)

STYLERПотрібна допомога    22.05.2019 - 09:23
У Миколаєві безвісті зник відомий дитячий хірург (фото)
Безвісти зник дитячий хірург з Миколаєва Сергій Фартушняк (колаж: РБК-Україна)

Зниклий дитячий хірург працював у двох лікарнях в Миколаєві

Поліція розшукує безвісти зниклого Сергія Миколайовича Фартушняка, відомого дитячого хірурга з Миколаєва, який ще 6 травня пішов з дому і до цих пір не вийшов на зв'язок. Про зникнення чоловіка повідомляє ГУНП в Миколаївській області.

Прикмети чоловіка: вік - 48 років, зріст 176-180 см, середньої статури, волосся коротке темне з сивиною.

У день зникнення був одягнений у бірюзову футболку, чорний спортивний костюм, взутий у сині кросівки.

Правоохоронці та родичі зниклого безвісти чоловіка звертаються до всіх, хто може знати про місцезнаходження Сергія, звертатися в Центральне відділення поліції за адресою: Миколаїв, вулиця Декабристів, 8 або ж за телефонами 8 (0512) 53-12-54, 0639-972-65-25, 099-293-02-16 або 102.

У Миколаєві безвісті зник відомий дитячий хірург (фото)

Безвісти зник дитячий хірург з Миколаєва Сергій Фартушняк (фото: mk.npu.gov.ua)

48-річний Сергій Фартушняк - хірург, який працював у дитячих поліклініках на вулиці Декабристів і в Корабельному районі в Миколаєві. Відомо, що лікар нещодавно звільнився з роботи.

Раніше повідомлялося, що дівчинка-українка, знайдена в дитячій поліклініці Москви, була залишена там рідною матір'ю спеціально. Дитина заважала стосункам молодої горе-матері з новим співмешканцем.

Нагадаємо, зниклого 13 травня хлопчика поліція виявила в одному з медичних закладів Івано-Франківська. У лікарню він потрапив в стані алкогольної коми.

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