В Одесі розшукують ще одну дівчинку: всі деталі і фото

В Одесі зникла ще одна дівчинка (колаж: РБК-Україна)

У зниклої в Одесі дівчинки є особлива прикмета - родимка під оком

В Одесі оголосили в розшук неповнолітню дівчинку - Альбіну Сергіївну Каневську, 2004 року народження. Дитину шукає Хмельницьке відділення Одеси, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Відомо, що 15-річна дівчинка залишила будинок у вівторок, 18 червня. Вона пішла на прогулянку і не повернулася.

На даний момент ні батькам, ні поліції не відомо про місцезнаходження неповнолітньої.

Прикмети Альбіни: дівчинка виглядає на 15 років, високого зросту - близько 170 см, середньої тілобудови, має "слов'янську зовнішність", волосся русявого кольору до плечей. Під лівим оком дівчинки невелика родимка.

Під час зникнення на дівчинці були надіті джинсові шорти синього кольору, темно-синя футболка з малюнком капелюха спереду.

В Одесі зникла ще одна дівчинка (фото: od.npu.gov.ua)

"Просимо всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження неповнолітньої, повідомити в поліцію по телефону (048) 779-42-52 або по спецлінії "102".

Нагадаємо, українців закликають підписати петицію щодо прийняття закону про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Його хочуть назвати "Законом Даші Лук'яненко".

До речі, раніше ми описали всю хронологію подій, починаючи від зникнення 11-річної Даші в Іванівці Одеської області до виявлення її тіла у вигрібній ямі і зізнання підозрюваного у вбивстві дитини 22-річного Миколи Тарасова.

Також повідомлялося, що Дашу Лук'яненко не можна було врятувати: злочинець розправився з нею відразу ж після викрадення.