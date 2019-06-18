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П'яна мати не змогла згадати, де залишила доньку: шукали з поліцією

STYLERЖиття    18.06.2019 - 22:03
П'яна мати не змогла згадати, де залишила доньку: шукали з поліцією
Зниклу дівчинку знайшли в Мелітополі (Колаж РБК-Україна)

Дівчинка не ночувала вдома кілька діб

У Мелітополі нетвереза мати не змогла пояснити, де залишила свою дев'ятирічну доньку. Старша сестра зниклої дівчинки змушена була звернутися в поліцію, щоб відшукати дитину. Про це повідомляє РИА Мелітополь.

Пізно ввечері в поліцію зателефонувала перелякана 22-річна жінка і повідомила, що зникла її молодша, 9-річна сестра. Вона виявила пропажу тільки зараз, а дитина судячи з усього вже добу не перебуває вдома. Від власної матері дівчина не змогла нічого довідатися, бо та була в стані сильного алкогольного сп'яніння.

На пошуки малолітньої дитини негайно були відправлені патруль поліції і співробітники ювенальної превенції. Близько третьої години ночі дівчинку знайшли, живу і неушкоджену, на вулиці Мініна.

З'ясувалося, що ще 14 червня мати разом з молодшою дочкою пішли в гості до знайомої. Там жінки стали вживати алкогольні напої і між ними відбулася сварка. Після цього мати дівчинки пішла, а дитину просто "забула" в гостях.

П'яна мати не змогла згадати, де залишила доньку: шукали з поліцією

Фото: Національна поліція

Горе-мати притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу України про адміністративні порушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей). Мати дівчинки отримає серйозний штраф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що волонтери продовжують пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко з Одеської області і повідомили про страшну знахідку.

А також розповідали про те, що зниклу 11-річну дівчинку виявили під Києвом.

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