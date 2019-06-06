Пишаємося нашими захисниками: бійці ЗСУ домоглися великого успіху на Донбасі (фото)

Військові ЗСУ зайняли важливу позицію бойовиків під Маріуполем (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

ЗСУ змогли взяти важливі точки бойовиків на Донбасі

Військові ЗСУ зайняли ворожі позиції, на яких бійці знайшли російське озброєння та амуніцію. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

За даними блогера і волонтера Serg Marco, десантники з 79-ї бригади ДШВ взяли під контроль важливу висоту 73 поблизу Водяного, яку бойовики називали "Зухвала".

Даний опорний пункт був споруджений бойовиками в 2015-2016 роках і перебував на стратегічній висоті між Водяним і населеними пунктами Азов, Вужачку і Саханка. Завдяки взяття під контроль даних позицій бойовиків, ВСУ змогли убезпечити селища Водяне і Лебединський від обстрілу.

Озброєння і амуніція бойовиків (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

На залишених позиціях бойовиків виявлено корпус від реактивної штурмової гранати "Таволга". Крім того, там же українські військові знайшли амуніцію, характерно пофарбовану для Збройних Сил Російської Федерації. Мова йде про два захисні шоломи, бронежилети 6Б45 і 6Б45-1.

Контейнер для дистанційного мінування мінами ПЗЗ-2 (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

На цьому ж місці разом також виявлено автоматичний гранатомет АГС-17 і склянку касети КПОМ 2 до протипіхотних мін.

АГС-17 (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

Контейнер від РПГ-27 (фото: facebook.com/lysenko.andrii)

Нагадаємо, що в травні на Донбасі загинули дев'ять українських воїнів.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на Донбасі ліквідували російського офіцера Євгенія Шабанова на прізвисько "Лунь". Це відео опублікував благодійний фонд "Повернись живою".

Ми також писали про те, що "Азов" знищив позицію бойовиків на Донбасі. При цьому дане відео викликало безліч захоплених коментарів користувачів мережі.