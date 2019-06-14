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Бойцы ВСУ жестко ответили оккупантам на обстрел (видео)

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 14:15
Бойцы ВСУ жестко ответили оккупантам на обстрел (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Украинские бойцы дали жесткий ответ на обстрел противника

ВСУ потерпают от российских оккупационных войск, тем не менее, сдаваться не планируют. Так 13 июня, бойцы дали жесткий ответ на обстрел противника. Об этом информирует "Операция объединенных сил" в соцсети Facebook.

Боевики 29 раз обстреляли позиции украинских защитников, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение - 82-миллиметровые минометы и 152-миллиметровую артиллерию. В результате - один боец получил ранения, еще один - боевую травму.

Бойцов ВСУ обстреливали в районе населенных пунктов Водяного, Новоселовки второй, Широкино, Березового, Талаковки, Богдановки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Боровского, Луганского, Золотого-4, Зайцево, Южного, Станицы-Луганской и Крымского.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения и еще один боевую травму. Украинские защитники мешкаться не стали и решили ответить мощным ударом - из техники боевиков им удалось уничтожить один грузовик и гаубицу Д-30.

Бойцы ВСУ жестко ответили оккупантам на обстрел (видео)

Скриншот: facebook.com/Операція об'єднаних сил

Подписчики поблагодарили защитников за оборону и пожелали скорейшего выздоровления раненым:

  • Слава Украине! Спасибо воинам за мирное небо! Все Будет!
  • Раненым - скорейшего выздоровления.

Бойцы ВСУ жестко ответили оккупантам на обстрел (видео)

Скриншот: facebook.com/Операція об'єднаних сил

Напомним, что бойцы ВСУ добились большого успеха на Донбассе.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на Донбассе ликвидировали российского офицера Евгения Шабанова по прозвищу "Лунь". Это видео опубликовал благотворительный фонд "Повернись живим".

Мы также писали о том, что "Азов" уничтожил позицию боевиков на Донбассе. При этом данное видео вызвало множество восторженных комментариев пользователей сети.

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