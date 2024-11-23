Бордовый в тренде: Тринчер и жена Решетника показали, как стилизовать вещи такого оттенка (видео)

Бордовый или, как его еще называют цвет бургунди, винный, - трендовый оттенок на зиму 2024-2025. С ним можно создать монохромный образ или же дополнить его другими.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с чем его носят певица Анна Тринчер и супруга телеведущего Григория Решетника Кристина.
Популярная украинская певица скомбинировала стильный образ из двух самых трендовых оттенков осени и зимы 2024-2025: бордового и коричневого.
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Для своего лука она надела боди цвета бургунди с глубоким декольте, который дополнила классическими коричневыми брюками и поясом. Не забыла артистка про аксессуары - золоыте серьги и две подвески.
Завершить лук Тринчер решила длинным пальто шоколадного оттенка, а также миниатюрной сумкой бордового оттенка от известного бренда и сапогами с узким носком.
Супруга ведущего Григория Решетника Кристина следит за модными трендами и имеет свой собственный стиль. Так, на днях она продемонстрировала образ в оттенках бордо, который она дополнила светлым пальто и черной обувью и сумкой.
Так, блогерша и многодетная мама надела бордовую кожаную юбку мини, а сверху - джемпер более светлого оттенка. Завершить образ она решила длинным пальто-халатом молочного цвета с поясом.
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Обувь и сумку она выбрала классического черного цвета: завершали образ высокие жокейские сапоги на низком ходу и сумка-косметичка с застежкой-змейкой.
Отметим, что другие украинские знаменитости, среди которых Маша Ефросинина, Анастасия Цимбалару, Катя Осадчая также уже успели продемонстрировать стильные образы в оттенке бургунди.
Блогеры показывают, как сделать макияж в таком цвете.
А стилисты делятся рекомендациями, с какими оттенками его сочетать.
Кристина Решетник (скриншот)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы Анны Тринчер и Кристины Решетник.