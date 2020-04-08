Хто більше всіх заробляє в Україні під час карантину: найактуальніші бізнес-ідеї

В умовах карантину через коронавірус та фінансової кризи в Україні і світі багато підприємці зіткнулися зі складнощами. Багато з них навіть змушені закрити свій бізнес або ж, принаймні, значно "затягнути пояси".

Але це стосується, звичайно, не всіх. Є й галузі, які сьогодні, навпаки, активно розвиваються. І будуть розвиватися найближчим часом. Тому ми вирішили підказати вам найактуальніші бізнес-ідеї, які допоможуть вам сколотити стан. Навіть не виходячи з дому.

Почніть робити маски і антисептики

З початком епідемії коронавіруса у світі різко зріс попит на продукти першої необхідності та засоби особистого захисту: стерильні маски, антисептики, рукавички і т. д. І попит на дану продукцію буде зростати в залежності від того, наскільки продовжать карантинний і посткарантинний період.

Цікаво, що, наприклад, в Китаї, де карантин вже потихеньку зводиться нанівець, тренд на носіння масок для обличчя в громадських місцях буде зберігатися тривалий час, бо це питання контролюється державою, і люди зобов'язані їх носити у громадських місцях.

Проводьте онлайн-консультації

Сьогодні особливо актуальним стає бізнес онлайн-консультацій, особливо медичних. При цьому, як каже засновник популярного сервісу з пошуку архітекторів і дизайнерів інтер'єру Hallway Ольга Тадай, цей ринок буде рости, при чому з різними фахівцями: техніками СТО, психологами, коучами, дизайнерами інтер'єру, декораторами і т. д.

Вивчіть інтернет-маркетинг

На сьогодні є величезний попит на СЕО-оптимізаторів та інших фахівців з просування в інтернеті, включаючи SMM і дизайн. Навіть після карантину ці напрямки будуть розвиватись.

"Можу точно сказати, що дуже зріс попит на інтернет-маркетинг. Як на окремих кваліфікованих кадрів, так і на сервіс маркетингових агентств. Я 10 років в цій сфері, ще ніколи не бачив такого шквалу вакансій і запитів співробітництва. Що і не дивно. Вести бізнес онлайн в умовах карантину стало не примхою для мілленіалів, а часто життєвою необхідністю будь-якої компанії", - розповів нам блогер і маркетолог Артем Бебик.

Топ найактуальніших бізнесів в умовах карантину:

доставка харчових продуктів з обов'язковим рівнем безпеки (безконтактна доставка)

онлайн-рітейл непродовольчих товарів

онлайн-освіта

антикризові корпоративні послуги (все, що збільшує ефективність і знижує витрати)

кадрові агентства з орієнтацією або на масовий рекрутинг кадрів, які потрібні у великому обсязі, або нішевий рекрутинг спеціалізованих вакансій

сервіси онлайн-трансляцій, організація віддаленої роботи, ERP

ювелірні прикраси як інвестиція

онлайн кінотеатри, розваги

юридичні послуги (в першу чергу, по роботі в рамках форс-мажору, списання боргових зобов'язань, взаємодія з державними органами і т д.)

медичні товари, пов'язані з темою пандемії, профілактичні препарати, аптеки

алкогольні компанії

сервіси на дому з дотриманням безпеки

дезінфекція та знезараження транспорту та приміщень

Експерт у створенні та управлінні спільнотами, побудові інноваційних команд, стратегічному консалтингу, коуч перших осіб Тетяна Гончаренко в коментарі Styler озвучила найголовніші бізнес-тренди: все в онлайн, виробництво із забезпеченням особистої безпеки співробітників, організація всіх публічних просторів та бізнесів з урахуванням безпеки, особистої дистанції і дезінфекції, екології. Також буде тимчасове, але зростання ринків державних закупівель для вирішення завдань боротьби з пандемією.

Раніше ми писали про те, що буде з ринком нерухомості в Україні після карантину.