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Карантин в Україні можуть пом'якшити: у МОЗ назвали умову

STYLERКоронавірус    08.04.2020 - 08:28
Карантин в Україні можуть пом'якшити: у МОЗ назвали умову
Карантин в Україні можуть поступово пом'якшувати (фото: РБК-Україна)

В Україні є тенденція до зменшення захворюваності коронавірусом

Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня і ввели ряд суворих обмежень для людей. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, за яких умов карантин в нашій країні можуть пом'якшити. Про це повідомив начальник відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при МОЗ Роман Родина на телеканалі "Громадське".

Він вважає, що в країні спостерігається тенденція до зменшення зараження Covid-19. Це дає підстави вважати, що карантинні заходи працюють.

"Чи означає це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще рано скасовувати, тому що ми повинні будемо побачити стійку тенденцію до зниження", – додав Родина.

Якщо темпи епідемії в Україні знизяться, в уряді будуть розглядати питання про пом'якшення карантину для громадян країни. Медик наполягає на тому, щоб поки карантин суворо дотримувався.

"Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, що не залежить ні від одного фактора – вихідний день, не вихідний – то, звичайно, таке питання буде озвучене. Що треба робити для цього? Я хочу, щоб ми продовжували виконувати ті обмежувальні заходи, які зараз введені", – сказав лікар.

Як ми раніше писали, чому в Україні від коронавіруса помирають молоді: епідеміолог дала відповідь.

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