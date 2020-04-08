Кто больше всех зарабатывает в Украине во время карантина: самые актуальные бизнес-идеи

В условиях карантина из-за коронавируса и финансового кризиса в Украине и мире многие предприниматели столкнулись со сложностями. Многие из них даже вынуждены закрыть свой бизнес или же, по крайней мере, значительно "затянуть пояса".

Но это касается, конечно, не всех. Есть и отрасли, которые сегодня наоборот активно развиваются. И будут развиваться в ближайшее время. Поэтому мы решили подсказать вам самые актуальные бизнес-идеи, которые помогут вам сколотить состояние. Даже не выходя из дома.

Начните производить маски и антисептики

С началом эпидемии коронавируса в мире резко возрос спрос на продукты первой необходимости и средства личной защиты: стерильные маски, антисептики, перчатки и т. д. И спрос на данную продукцию будет расти в зависимости от того, насколько продлят карантинный и посткарантинный период.

Интересно, что, например, в Китае, где карантин уже потихоньку сводится на нет, тренд на ношение масок для лица в общественных местах будет сохраняться длительное время, так как этот вопрос контролируется государством, и люди обязаны их носить во всех общественных местах.

Проводите онлайн-консультации

Сегодня особо актуальным становится бизнес онлайн-консультаций, особенно медицинских. При этом, как говорит основатель популярного сервиса по поиску архитекторов и дизайнеров интерьера Hallway Ольга Тадай, этот рынок будет расти, при чем с разными специалистами: техниками СТО, психологами, коучами, дизайнерами интерьера, декораторами и т. д.

Освойте интернет-маркетинг

На сегодня есть огромный спрос на СЕО-оптимизаторов и других специалистов по продвижению в интернете, включая SMM и дизайн. Даже после карантина эти направления будут развиваться.

"Могу точно сказать, что очень вырос спрос на интернет-маркетинг. Как на отдельных квалифицированных кадров, так и на сервис маркетинговых агентств. Я 10 лет в этой сфере, еще никогда не видел такого шквала вакансий и запросов сотрудничества. Что и не удивительно. Вести бизнес онлайн в условиях карантина стало не прихотью для миллениалов, а часто жизненной необходимостью любой компании", - рассказал нам блогер и маркетолог Артем Бебик.

Топ самых актуальных бизнесов в условиях карантина:

доставка продуктов питания с обязательным уровнем безопасности (бесконтактная доставка)

онлайн-ритейл непродовольственных товаров

онлайн-образование

антикризисные корпоративные услуги (все, что увеличивает эффективность и снижает затраты)

кадровые агентства с ориентацией или на массовый рекрутинг кадров, которые нужны в большом объеме, или нишевый рекрутинг специализированных вакансий

сервисы онлайн-трансляций, организация удаленной работы, ERP

ювелирные украшения как инвестиция

онлайн кинотеатры, развлечения

юридические услуги (в первую очередь, по работе в рамках форсмажора, списание долговых обязательств, взаимодействие с государственными органами и т. д.)

медицинские товары, связанные с темой пандемии, профилактические препараты, аптеки

алкогольные компании

сервисы на дому с соблюдением безопасности

дезинфекция и обеззараживание транспорта и помещений

Эксперт в создании и управлении сообществами, построении инновационных команд, стратегическом консалтинге, коуч первых лиц Татьяна Гончаренко в комментарии Styler озвучила самые главные бизнес-тренды: все в онлайн, производство с обеспечением личной безопасности сотрудников, организация всех публичных пространств и бизнесов с учетом безопасности, личной дистанции и дезинфекции, экологии. Также будет временный, но рост рынков государственных закупок для решения задач борьбы с пандемией.

Ранее мы писали о том, что будет с рынком недвижимости в Украине после карантина.