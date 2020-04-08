Ціни на житло в Україні впали на 50%: що буде далі

Ціни на житло в Україні різко впали (колаж: РБК-Україна)

Експерти розповіли, що буде з ринком нерухомості в Україні після карантину

Ціни на житло в Україні і Києві зокрема різко впали під час карантину через коронавірус. Вже зараз вартість оренди квартир опустилася на 30-50%. Це пов'язано з тим, що багато підприємств припинили роботу, а працівників відправили у відпустку своїм коштом, кажуть експерти.

"Багато людей, які планували придбання житла, відмовилися від угод, оскільки очікують падіння цін. Ціни на нерухомість поки що залишаються стабільними, але кількість угод скоротилася", - прокоментував Styler ситуацію економіст Олександр Хмелевський.

При цьому, за його словами, скасування чи послаблення карантину не призведе до суттєвого пожвавлення економіки нашої країни.

"Світова криза вже почалася, і вона вкрай негативно позначиться на Україні. Частина підприємств збанкрутує, будівництво частини об'єктів буде заморожено. Різко зросте безробіття, впадуть доходи населення. Гривня буде знецінюватися, а інфляція зростати. Все це призведе до падіння попиту на нерухомість. У доларовому еквіваленті ціни на нерухомість можуть знизитися до 2020 року на 15-20%. Разом з тим, через девальвацію гривні, ціни в гривні можуть залишитися незмінними і навіть зрости. З припиненням карантину дещо зросте попит на оренду житла. Проте він не відновиться до рівня початку року і весь 2020 буде перебувати в стагнації", - зазначив експерт.

Що робити забудовникам?

Водночас у багатьох експертів є підозра, що після карантину і кризи багато українців задумаються про купівлю власного житла, особливо будинку, хоча б з невеликою ділянкою землі. Однак існує думка, що саме будівельна галузь буде в ряду тих, кому потрібно більше часу на відновлення.

"Не тому, що будівельні компанії не зможуть відновити роботу, а через низьку купівельну спроможність. Тому швидше відновляться ті, хто продає не просто квадратні метри, а пропонують покупцям продуману концепцію простору для життя (навіть у можливий карантин)", - вважає засновник популярного онлайн-сервісу з пошуку архітекторів і дизайнерів інтер'єру Ольга Тадай.

Раніше ми писали, на скільки обвалилися ціни на квартири в Україні.