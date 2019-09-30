Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)

Укрзалізниця потрапила у скандал через умови в електричці (Фото: колаж РБК-Україна)

Укрзалізниці дорікають через старі вагони в електропоїздах, які давно потребують оновлення

Укрзалізниця опинилася під черговою хвилею критики після того, як в мережі опублікували фото з вагона електрички сполученням Київ - Гребінка (Полтавська область). Пасажири обурюються, що якісь вандали залишили на сидіннях тільки спинки, а решту зірвали та розтягли, при цьому з боку залізничного перевізника жодної реакції немає. Відповідні кадри опубліковані в Facebook-спільноті "Підслухано Гребінка".

Зазначимо, що в коментарях до знімків в мережі розгорілася неабияка дискусія щодо пошуку винних у ситуації, адже пасажирам, які оплачують проїзд і мають право на належні умови поїздки, доводиться терпіти незручності. При цьому немає ніякої інформації про те, коли будуть відремонтовані сидіння.

Один з юзерів вкрай різко висловився на адресу голови правління АТ Укрзалізниця Євгена Кравцова, на якого фактично покладає мало не всю провину за некомфортні умови поїздки в електричці з "проблемним" вагоном.

Укрзалізниця потрапила у скандал через умови в електричці (Фото: facebook.com/dietrich.schmidt)

Інші користувачі мережі іронізують над таємницею зникнення сидінь, але більшість все-таки вбачає проблему в пасажирах, які не рідко самі займаються відвертим вандалізмом та тягнуть, що погано лежить.

При цьому, зауважують в коментарях, необхідність заміни або оновлення вагонів досі залишається актуальною.

На "Гіперлуп" економлять!

Як зняли і так їздять...

Тут більше проблема в менталітеті. Хоча за стільки років можна було оновити електропоїзди або замінити;

У когось дивана в домі не вистачало?

Мені розповіли, як у Гребінці всі авіаплити повивозили. Люди тягнуть все, що бачать;

Велика проблема для УЗ саме люди та їх менталітет. Уявіть таке десь у Європі... Всі чудово знають, за скільки копійок можна проїхати з Гребінки до Києва. Саме копійок. А це, до речі, зарплати залізничників, зарплати більшості гребінчан. А вандалізм у поїздах в основному роблять наші діти, які не отримали належного виховання. То тут претензії не до УЗ, а до самих себе.

Я згодна, що їх давно треба поміняти, але й люди - свині...

Скрін коментарів

Для чого обурюватися? Це ж не начальник залізниці зняв сидіння або насмітив у вагоні, це наша невихованість, безкультур'я і безвідповідальність;

Ми самі винні. Це так ми бережемо державне майно. Це наше ставлення до всього, що маємо.

Років п'ять тому я їхала останньою електричкою з Києва. На полустанку Богданівка один розумник тупо знімає сидіння і з них виходить... пасажири в шоці! Ніхто нічого не встиг сказати. Тому, нехай кожен пасажир почне з себе.

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, не так давно в електричці Укрзалізниці стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Пасажири в паніці вибігали з поїзда.

Також ми писали про те, що на Київському вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків та заліза, і він відбувся легким переляком.