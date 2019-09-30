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Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)

STYLERЖиття    30.09.2019 - 11:47
Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)
Укрзалізниця потрапила у скандал через умови в електричці (Фото: колаж РБК-Україна)

Укрзалізниці дорікають через старі вагони в електропоїздах, які давно потребують оновлення

Укрзалізниця опинилася під черговою хвилею критики після того, як в мережі опублікували фото з вагона електрички сполученням Київ - Гребінка (Полтавська область). Пасажири обурюються, що якісь вандали залишили на сидіннях тільки спинки, а решту зірвали та розтягли, при цьому з боку залізничного перевізника жодної реакції немає. Відповідні кадри опубліковані в Facebook-спільноті "Підслухано Гребінка".

Зазначимо, що в коментарях до знімків в мережі розгорілася неабияка дискусія щодо пошуку винних у ситуації, адже пасажирам, які оплачують проїзд і мають право на належні умови поїздки, доводиться терпіти незручності. При цьому немає ніякої інформації про те, коли будуть відремонтовані сидіння.

Один з юзерів вкрай різко висловився на адресу голови правління АТ Укрзалізниця Євгена Кравцова, на якого фактично покладає мало не всю провину за некомфортні умови поїздки в електричці з "проблемним" вагоном.

Укрзалізниця потрапила у скандал через умови в електричці (Фото: facebook.com/dietrich.schmidt)

Інші користувачі мережі іронізують над таємницею зникнення сидінь, але більшість все-таки вбачає проблему в пасажирах, які не рідко самі займаються відвертим вандалізмом та тягнуть, що погано лежить.

При цьому, зауважують в коментарях, необхідність заміни або оновлення вагонів досі залишається актуальною.

  • На "Гіперлуп" економлять!
  • Як зняли і так їздять...
  • Тут більше проблема в менталітеті. Хоча за стільки років можна було оновити електропоїзди або замінити;
  • У когось дивана в домі не вистачало?
  • Мені розповіли, як у Гребінці всі авіаплити повивозили. Люди тягнуть все, що бачать;
  • Велика проблема для УЗ саме люди та їх менталітет. Уявіть таке десь у Європі... Всі чудово знають, за скільки копійок можна проїхати з Гребінки до Києва. Саме копійок. А це, до речі, зарплати залізничників, зарплати більшості гребінчан. А вандалізм у поїздах в основному роблять наші діти, які не отримали належного виховання. То тут претензії не до УЗ, а до самих себе.
  • Я згодна, що їх давно треба поміняти, але й люди - свині...

Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)

Скрін коментарів

  • Для чого обурюватися? Це ж не начальник залізниці зняв сидіння або насмітив у вагоні, це наша невихованість, безкультур'я і безвідповідальність;
  • Ми самі винні. Це так ми бережемо державне майно. Це наше ставлення до всього, що маємо.
  • Років п'ять тому я їхала останньою електричкою з Києва. На полустанку Богданівка один розумник тупо знімає сидіння і з них виходить... пасажири в шоці! Ніхто нічого не встиг сказати. Тому, нехай кожен пасажир почне з себе.

Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)

Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)

Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)Укрзалізниця вскочила у черговий скандал: на Hyperloop економлять (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, не так давно в електричці Укрзалізниці стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Пасажири в паніці вибігали з поїзда.

Також ми писали про те, що на Київському вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків та заліза, і він відбувся легким переляком.

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Новини України Укрзалізницяскандалэлектричка
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