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Бойовики на Донбасі понесли великі втрати: оприлюднений список

STYLERВійна    06.11.2019 - 12:27
Бойовики на Донбасі понесли великі втрати: оприлюднений список
На Донбасі бойовики понесли великі втрати (колаж: РБК-Україна)

Бойовики на Донбасі поплатилися за обстріл українських воїнів

Бойовики терористичних групировок "Л/ДНР" на Донбасі понесли значні втрати. У вівторок, 5 листопада, було знищено сім учасників збройних бандформувань. Про це у Facebook повідомив військовий Анатолій Штефан "Штірліц".

"Штірліц" уточнив втрати російсько-окупаційних військ. Серед них двоє "безповоротних" з 9-го окремого механізованого полку "ДНР" і семеро "санітарних": один з 9-го ОМСП, один із 11-го. Крім того, три бойовика з 1-ї та 4-ї окремої мотострілкової бригади.

"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України!" - резюмував військовий.

Бойовики на Донбасі понесли великі втрати: оприлюднений список

На Донбасі бойовики понесли великі втрати (кскрин: facebook.com/ukrop.bc)

Раніше повідомлялося, що в Україні створили потужну інноваційну зброю "Тихий грім", яка при запуску разом з дроном на висоту понад кілометр, прицільно вражає ворожі цілі в радіусі до 30 кілометрів.

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