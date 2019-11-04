У мережі виявили пастку для ветеранів АТО: в чому суть (фото)

Українські військові після служби в зоні ООС забувають про секретність
Ветерани АТО після демобілізації в соціальних мережах відкрито розповідають про бригаду, сектор та напрямок, де вони воювали на Донбасі, розкривають не тільки свої персональні дані, але і надають інформацію про сім'ю. Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Facebook.
Військовий обурюється, що деякі "на громадянці" забувають про секретність, а оприлюднені відомості можуть давати противнику нові цілі для нанесення удару.
"Цікаво про що думають воїни коли в різних опитуваннях у ФБ їх просять вказати бригаду, посаду, звання, рік служби, сектор і напрямок де вони воювали... Питання про родину... І вони спокійно це вивалюють у відкритий доступ, всі ці данні..." - йдеться в публікації.
Офіцер також опублікував кілька таких прикладів. Йдеться про спільноту "Український солдат".
При цьому Штефан додав, що був шокований від інформації, яку бійці самі для ворогів дають в ефір.
Ветерани АТО в мережі розкривають особисті дані (Фото: скрін facebook.com/Shtirlitz69)
"Після мого питання на останньому скріні мене одразу заблокували, а воїни і далі продовжують в ефір зливати всю інформацію, нижче є навіть фото наказів на залучення, відповіді про родину і не тільки", - написав він.
Також офіцер уточнив, що спільнота модерується в Харкові.
"Ось вам і інфобезпека, а звичайними словами самі особисто і свідомо надають дані про себе і свої сім'ї... Дно, дно і ще раз дно..." - написав Штефан та попросив Службу безпеки України звернути увагу на ситуацію.
Ветерани АТО в мережі розкривають особисті дані (Фото: скрін facebook.com/Shtirlitz69)
Користувачі мережі у коментарях до публікації також поділяють обурення і не стримують емоції.
Скрін коментарів