ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні створили нову потужну зброю: вражає на великій відстані (відео)

STYLERВійна    22.10.2019 - 09:54
В Україні створили нову потужну зброю: вражає на великій відстані (відео)
"Тихий грім" (колаж: РБК-Україна)

Нова зброя може з повітря знищувати цілі на відстані до 30 кілометрів

Для потреб Збройних сил України було створено нову зброю для ураження ворожих цілей на великій відстані. Інноваційна розробка називається "Тихий грім" ST-35, або просто "Грім".

Про розробку йдеться на ресурсі Український мілітаристичний портал.

На сьогодні відомо, що "Грім" знаходиться на завершальній стадії розробки, перший етап льотних випробувань пройшов успішно. І до кінця року розробники планують випробувати систему наведення.

"Тихий грім" ST-35 є засобом розвідки і ураження ворожих цілей, що знаходяться на значній відстані.

Боєприпас запускається за допомогою мультикоптера, який також працює, як ретранслятор. Запуск відбувається з вертикальної позиції на висоту понад кілометр. З цієї висоти і відбувається пікірування цілі на ураження.

Варто відзначити, що зброю можна упакувати в три рюкзака і транспортувати в потрібну точку. Пультом управління є невеликий тактичний планшет.

Зброю можна зібрати на місці за 15-20 хвилин, а проектний радіус дії 30 кілометрів. При цьому в повітрі мультикоптер може протриматися 60 хвилин.

"Тихий грім" (відео: Defense Express)

Пішла на війну слідом за загиблим батьком: трагічна історія родини Ярослави Никоненко Покращення в кожній бригаді: в мережі показали обід військових на Донбасі
Новини України Збройні сили Україниоружие
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся