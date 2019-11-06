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Снайпер Ярослава Никоненко отримала орден "За мужність" посмертно

STYLERВійна    06.11.2019 - 09:31
Снайпер Ярослава Никоненко отримала орден "За мужність" посмертно
Зеленський нагородив Ярославу Никоненко орденом "За мужність" посмертно (колаж: РБК-Україна)

Ярослава Никоненко вирушила на Донбас помститися за загиблого батька

Ярослава Никоненко, військова з елітного підрозділу Генштабу ЗСУ, віддала своє життя за Україну 15 жовтня. Володимир Зеленський 5 листопада підписав указ, згідно з яким орден "За мужність" III ступеня отримали 20 військових, серед них - 16 посмертно.

Ярослава Никоненко стала єдиною жінкою-військовою в цьому списку. Дочка "айдарівця" пішла на фронт, щоб помститися за загибель Сергія Никоненка. Молодша Сестра Ярослави Богдана також військова.

Ярослава пройшла снайперську підготовку перед відправкою на фронт. Дівчина тиждень вистежувала ворожого снайпера, але він вистрілив першим.

Снайпер Ярослава Никоненко отримала орден &quot;За мужність&quot; посмертно

Ярослава Никоненко (фото: соцмережі)

Варто відзначити, що до загибелі батька Ярослава була волонтером, допомагала в тилу, але на передову не рвалася. Але після смерті Сергія Никоненка дівчина закінчила академію лідерства і дві снайперські школи.

Дівчину довго не відпускали на передову, оскільки вона дочка загиблого військового. Але їй довелося обійти багато перешкод, щоб домогтися свого.

Снайпер Ярослава Никоненко отримала орден &quot;За мужність&quot; посмертно

Зеленський нагородив Ярославу Никоненко орденом "За мужність" посмертно (скрін: president.gov.ua)

Ярослава вирушила на небезпечну позицію неподалік від Мар'їнки, де загинув не один воїн. Дівчина прагнула відпрацювати снайперські навички, адже відмінно стріляла з автомата і гвинтівки.

У Ярослави Никоненко залишилася 13-річна дочка.

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