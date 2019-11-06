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Боевики на Донбассе понесли большие потери: обнародован список

STYLERВойна    06.11.2019 - 12:27
Боевики на Донбассе понесли большие потери: обнародован список
На Донбассе боевики понесли большие потери (коллаж: РБК-Украина)

Боевики на Донбассе поплатились за обстрелы украинских воинов

Боевики террористических групировок "Л/ДНР" на Донбассе понесли значительные потери. Во вторник, 5 ноября, было уничтожено семь участников вооруженных бандформирований. Об этом в Facebook сообщил военный Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Штирлиц" уточнил потери российско-оккупационных войск. Среди них двое "безвозвратных" из 9-го отдельного мотострелкового полка "ДНР" и семеро "санитарных": один из 9-го ОМСП, один из 11-го. Кроме того, три боевика из 1-й и 4-й отдельной мотострелковой бригады.

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - резюмировал военный.

Боевики на Донбассе понесли большие потери: обнародован список

На Донбассе боевики понесли большие потери (кскрин: facebook.com/ukrop.bc)

Ранее сообщалось, что в Украине создали инновационное мощное оружие "Тихий гром", которое при запуске вместе с дроном на высоту более километра, метко поражает вражеские цели в радиусе до 30 километров.

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