Блогерша Верба рассекретила необычное имя новорожденной дочери: в сети спорят

Известная украинская блогерша Юлия Верба, которая вчера показала свою выписку из роддома, рассказала, какое имя она дала своей новорожденной дочери.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram 21-летней девушки.
Как известно, 18 сентября она впервые стала мамой - в результате кесарево у нее родилась доченька. А назвать малышку она решила необычным именем Роза.
"Роза. Всю жизнь мечтала так назвать дочь. Так как каждая девушка и женщина - цветочек, который нужно оберегать, ухаживать, наслаждаться ею и сильно любить", - подписала снимки Верба.
На снимках блогерша также показала свой дом с огромными букетами роз и "фонтанами" из розовых шариков. На одном из них было написано "Любимая, спасибо за дочь", а на другом "Роза, приветствуем дома".
Юля Верба дома (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Фолловеры Юли неоднозначно отреагировали на необычное имя. Многие начали шутить по этому поводу и давать молодой маме советы, как нужно было назвать ребенка, или же что на украинском будет не Роза, а Троянда:
Скриншоты
Однако нашлись и такие подписчики, которым имя Роза понравилось:
Скриншоты
Ранее Верба поделилась трогательным видео с родов и показала лицо ребенка.
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