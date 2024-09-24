Блогерка Верба розсекретила незвичне ім'я новонародженої доньки: в мережі сперечаються

Відома українська блогерка Юлія Верба, яка вчора показала свою виписку з пологового будинку, розповіла, яке ім'я вона дала своїй новонародженій дочці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram 21-річної дівчини.
Як відомо, 18 вересня вона вперше стала мамою - в результаті кесарева у неї народилася донечка. А назвати маля вона вирішила незвичайним ім'ям Роза.
"Роза. Все життя мріяла так назвати доньку. Бо кожна дівчина і жінка - квіточка, яку потрібно оберігати, доглядати, насолоджуватися нею і сильно любити", - підписала фото Верба.
На знімках блогерка також показала свій будинок з величезними букетами троянд та "фонтанами" з рожевих кульок. На одному з них було написано "Кохана, дякую за донечку", а на іншому "Роза, вітаємо вдома".
Юля Верба вдома (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)
Фоловери Юлі неоднозначно відреагували на незвичайне ім'я. Багато хто почав жартувати з цього приводу і давати молодій мамі поради, як треба було назвати дитину, або що українською буде не Роза, а Троянда:
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Проте знайшлися й такі підписники, яким ім'я Роза сподобалося:
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Раніше Верба поділилася зворушливим відео з пологів та показала обличчя дитини.
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