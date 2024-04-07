"Хватает на коммуналку, кошек и на себя". Монро призналась, на чем зарабатывает во время войны
Блогерша Монро призналась, чем зарабатывает на жизнь во время войны и что является основной частью ее доходов сейчас.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler со ссылкой на интервью звезды для OBOZ.UA.
На чем зарабатывает Монро во время войны
По словам блогерши, с начала полномасштабной войны основным ее заработком стал YouTube-канал.
"Я рада, что восемь лет назад начала активно опубликовывать видео. И, кстати, сначала зарабатывала в месяц долларов 20. А на 100 долларов вышла, пожалуй, года через четыре. Это рассказываю для того, чтобы объяснить, что сразу столько, как кто-то мечтает, не заработаешь", - вспомнила она.
Сейчас, говорит Монро, ей хватает заработка в интернете "на коммуналку, на кошек, на себя и на какие-то маленькие радости".
Монро (фото: instagram.com/monritta)
Хоть и это небольшой доход, призналась знаменитость, но все относительно. Главное, что ей - достаточно.
Также знаменитость рассказала, что лучше смотрят на ее YouTube-канале.
"Лучше всего - цены на продукты. Очень редко хожу по супермаркетам, но когда бываю, что-то снимаю, сравниваю цены. Вот это прекрасно идет - смотрят просто все. Минимум 50 тысяч просмотров получается у меня за такой контент", - поделилась Монро.
В денежном эквиваленте это около 50-ти долларов, но может быть и 60.
Монро (фото: instagram.com/monritta)
"Условно говоря, в Украине тысяча просмотров - это доллар. Чтобы вы понимали, в России до войны было 2 доллара. И сейчас, думаю, также. YouTube, начисляя вознаграждение, отталкивается от экономической ситуации в стране", - сказала звезда.
"Во Франции, скажем, тысяча просмотров приносит блогеру не менее 5 евро. К сожалению, мы бедная страна, поэтому такие доходы. И даже если в вашем видео будет четыре рекламные паузы, то все равно вам начислят 1-1,5 доллара. Иногда 2, если видео хорошо "залетит", - добавила она.
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Также звезда "Лиги смеха" рассекретила, сколько зарабатывает во время войны.