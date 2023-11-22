Украинская блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой: трогательные фото

Известная украинская блогерша-миллионница Саша Бо в третий раз стала мамой. Она поделилась, что 21 ноября на свет явилась ее дочь.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instatram блогерши.

Как назвали девочку

Блогерша рассказала, что дочь решили назвать Верой.

"Наша Верочка. Вчера в 21:45 мы наконец-то встретились. 2330 г, 49 см", - написала Саша Бо.

Известно, что роды проходили в одной из клиник Ивано-Франковска. После рождения дочери молодая мамочка устроила ей фотосессию и показала лицо.

На фото маленькая Вера предстала в белом боде, носках и шапочке. Рядом с ней лежит игрушка в виде барашка.

Новорожденная дочь Саши Бо Вера (фото: instagram.com/sashaabo)

В комментариях под дописом подписчики, друзья и коллеги поздравили блогершу теплыми словами:

Каждый час заходила в сторис! Наконец-то счастье с вами рядом! Крепкого здоровья и счастливого детства

Это величайшее счастье

Какое счастье! Вера так похожа на Платона. Счастье и здоровье ей

Какая маленькая звездочка

Желаю ей расти в счастливой и мирной стране

Кажется она копия Платона

Ранее Саша Бо говорила, что боится рожать девочку, потому что в доме будет конкуренция. По ее словам, ее муж Платон Тарнавский будет больше любить дочь, чем ее.

С Платоном Саша состоит в браке с 2022 года. Известно, что они вместе учились в университете, однако встречаться стали гораздо позже.

Саша Бо с мужем Платоном Тарнавским (фото: instagram.com/sashaabo)

Что известно о прошлом браке блогерки

Ранее Саша уже была замужем за блогером Игорем Пустовитом, от которого родила двух сыновей. Несколько лет назад пара развелась. Их развод был скандальным, поскольку они вылили много грязи друг на друга.