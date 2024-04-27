Блогерша-миллионница Саша Бо похвасталась фигурой через 5 месяцев после третьих родов (фото)
Украинская блогерша Саша Бо, которая в ноябре прошлого года в третий раз стала мамой, показала стройную фигуру через 5 месяцев после родов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.
Саша Бо похвасталась фигурой
На кадрах, которые звезда соцсетей опубликовала в своих stories, она позирует перед зеркалом в нижнем белье, черном топе и с тюрбаном для волос на голове.
"Суббота. Мои в постели, а я масочки делаю", - написала блогерша.
Саша Бо показала фигуру после третьих родов (фото: instagram.com/sashaabo)
К слову, Саша Бо не стесняется показывать себя настоящую на камеру.
Более того, уже на пятый день после родов она делилась с подписчиками, как выглядит ее фигура.
Напомним, инфлюенсерша стала мамой в третий раз в конце ноября. У нее родилась дочь от стоматолога Платона Тарнавского, который стал ее вторым мужем. Пара поженилась в сентябре 2022 года.
От предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом Саша имеет двух сыновей: Даниила и Евгения.
Саша Бо с мужем и детьми (фото: instagram.com/sashaabo)