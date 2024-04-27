"Люди бедные душой". Инна Мирошниченко ответила на хейт из-за усыновления второго ребенка

Семью телеведущего Тимура Мирошниченко в очередной раз захейтили украинцы. Это произошло после того, как звездные супруги рассказали, что они ищут второго ребенка на усыновление.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram жены шоумена.

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В своих stories жена телеведущего Инна показала скриншоты негативных комментариев от украинцев.

В них хейтеры выражали недовольство относительно того, что их семья усыновляет уже второго ребенка, а также предположения о причинах этого решения.

Так, некоторые считают, что знаменитости занимаются "коллекционированием детей", а другие утверждают, что они ищут "няньку" для младших.

Инну Мирошниченко снова захейтили из-за усыновления ребенка (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Это бросила подруга комментарии под какой-то новостью о том, что мы собираемся усыновить ребенка. А вы спрашивали, как можно хейтить тему усыновления. Легко. Наших людей просить не нужно. Коллекционирование детей", - написала адвокат.

По словам многодетной мамы, ее немного пугает то, что эти люди не изолированы от общества.

"Они ходят с нами в одни магазины, гуляют в одних парках. Они вокруг. А я не уверена, что они здоровы и контактировать с ними безопасно", - поразмышляла жена Тимура.

Инну Мирошниченко снова захейтили из-за усыновления ребенка (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Кроме того, Инна отметила, что неадекватные комментарии поступают даже от ее знакомых - молодых и образованных людей. Они утверждают, что усыновление используется как пиар или способ для того, чтобы уехать за границу.

"Если люди настолько бедны душой и умом, не могут предположить, что кто-то может искренне и безусловно любить, и ищут тому "логическое" объяснение, то это не моя проблема. А их проблема. Потому что им жить с этим недоверием к миру, не мне", - подытожила знаменитость.

Инну Мирошниченко снова захейтили из-за усыновления ребенка (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Напомним, в апреле Инна сообщила, что официально стала кандидатом в усыновители и вскоре станет мамой в четвертый раз.

Отметим, что у супругов Мирошниченко, кроме приемного двухлетнего Марселя, есть двое родных детей - 5-летняя Мия и 4-летний Марк.

Поскольку у Тимура из-за работы не было времени второй раз проходить курсы, Инна подала документы одна, условно получив статус мамы-одиночки.