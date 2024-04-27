ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів (фото)

Субота 27 квітня 2024 22:15
UA EN RU
Блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів (фото) Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Саша Бо, яка у листопаді минулого року втретє стала мамою, показала струнку фігуру через 5 місяців після пологів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Саша Бо похизувалася фігурою

На кадрах, які зірка соцмереж опублікувала у своїх stories, вона позує перед дзеркалом у спідньому, чорному топі та з тюрбаном для волосся на голові.

"Субота. Мої у ліжку, а я масочки роблю", - написала блогерка.

Блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів (фото)Блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів (фото)

Саша Бо показала фігуру після третіх пологів (фото: instagram.com/sashaabo)

До слова, Саша Бо не соромиться показувати себе справжню на камеру.

Ба більше, вже на п’ятий день після пологів вона ділилася с підписниками, який вигляд має її фігура.

Нагадаємо, інфлюенсерка стала мамою втретє наприкінці листопада. У неї народилася донька від стоматолога Платона Тарнавського, який став її другим чоловіком. Пара одружилася у вересні 2022 року.

Від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша має двох синів: Данила та Євгена.

Блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів (фото)

Саша Бо з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/sashaabo)

Нещодавно Інна Мірошниченко відповіла на хейт через усиновлення другої дитини.

Також Єфросініна розповіла, як змінився її чоловік-військовий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Блогерка Народження дитини
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення