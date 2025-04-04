Блогерша Мандзюк, которой приписывают роман с Тереном, впервые рассказала об их знакомстве

Уже не первый месяц в сети сплетничают о вероятном романе Мандзюк с "холостяком" Тереном.

Сначала они "засветились" в компании друг друга на Кипре, а затем предстали в образах жениха и невесты в традиционной украинской одежде.

Впрочем, знаменитости уверяют: между ними нет романтических отношений, только дружеские.

Сама же Елена рассказала, что познакомились они еще до того, как начались съемки проекта "Холостяк".

"Мы познакомились еще до того, как Саша начал сниматься в "Холостяке". Он просто поставил мне "огонек" в Инстаграме - я это заметила, и мы начали тесно общаться", - поделилась Мандзюк.

Впоследствии, по ее словам, они неоднократно пересекались на различных мероприятиях в Киеве, а также поддерживали друг друга в волонтерских инициативах. Елена Мандзюк и Александр Терен (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Более тесная коммуникация между ними началась уже после завершения шоу. Особенно Мандзюк поразил поток хейта, с которым Терен остался фактически один на один.

"А уже после окончания "Холостяка" больше сдружились, когда я увидела, что на него посыпался хейт, и его команда абсолютно не работала на то, чтобы этот хейт приглушить, убавить. Я смотрела и была шокирована, потому что это взрывалось ниоткуда, а я знаю, что этот человек совершенно не такой", - подчеркнула Елена.

Предпринимательница также призналась, что помогала Александру с формированием стратегии общения с аудиторией, чтобы уменьшить волну критики.

"Я помогала какие-то маленькие стратегии ему строить сообщения или выходы в сториз, чтобы это немного подавить негатив", - отметила Мандзюк.

Напомним, после завершения проекта "Холостяк" Александр Терен и победительница шоу Инна Белень попытались построить отношения, однако им не удалось сохранить пару.

В феврале они официально объявили о разрыве, назвав основной причиной "несовместимость характеров". Эта новость вызвала волну комментариев в соцсетях - как поддержки, так и критики.

В ответ на хейт, Будько эмоционально обратился к подписчикам Инны, а впоследствии прокомментировал обвинения в том, что якобы заблокировал девушку в соцсетях.

Белень, со своей стороны, заявила, что ее аудитория состоит из сознательных людей, и подчеркнула, что не хочет публичного конфликта с ветераном. Впоследствии она четко дала понять, что считает эту ситуацию исчерпанной.