Блогерка Мандзюк, якій приписують роман з Тереном, вперше розповіла про їхнє знайомство

Вже не перший місяць у мережі пліткують про ймовірний роман Мандзюк з “холостяком” Тереном.

Спочатку вони “засвітилися” у компанії один одного на Кіпрі, а згодом постали в образах нареченого і нареченої в традиційному українському одязі.

Втім, знаменитості запевняють: між ними нема романтичних стосунків, лише дружні.

Сама ж Олена розповіла, що познайомились вони ще до того, як розпочалися зйомки проєкту “Холостяк”.

"Ми познайомилися ще до того, як Саша почав зніматися в “Холостяку”. Він просто поставив мені “вогник” в Інстаграмі - я це помітила, і ми почали тісно спілкуватися", - поділилася Мандзюк.

Згодом, за її словами, вони неодноразово перетиналися на різних заходах у Києві, а також підтримували один одного у волонтерських ініціативах. Олена Мандзюк та Олександр Терен (фото: instagram.com/elena_mandziuk)

Більш тісна комунікація між ними почалась вже після завершення шоу. Особливо Мандзюк вразив потік хейту, з яким Терен залишився фактично сам на сам.

“А вже після закінчення “Холостяка” більше здружилися, коли я побачила, що на нього посипався хейт, і його команда абсолютно не працювала на те, щоб цей хейт приглушити, збавити. Я дивилася і була шокована, бо це вибухало нізвідки, а я знаю, що ця людина абсолютно не така", - наголосила Олена.

Підприємиця також зізналася, що допомагала Олександру з формуванням стратегії спілкування з аудиторією, аби зменшити хвилю критики.

"Я допомагала якісь маленькі стратегії йому будувати дописів чи виходів у сторіз, щоб це трішечки придушити негатив", - зазначила Мандзюк.

Нагадаємо, після завершення проєкту "Холостяк" Олександр Терен і переможниця шоу Інна Бєлєнь спробували побудувати стосунки, однак їм не вдалося зберегти пару.

У лютому вони офіційно оголосили про розрив, назвавши основною причиною “несумісність характерів”. Ця новина викликала хвилю коментарів у соцмережах - як підтримки, так і критики.

У відповідь на хейт, Будько емоційно звернувся до підписників Інни, а згодом прокоментував звинувачення в тому, що начебто заблокував дівчину в соцмережах.

Бєлєнь, зі свого боку, заявила, що її аудиторія складається зі свідомих людей, і наголосила, що не хоче публічного конфлікту з ветераном. Згодом вона чітко дала зрозуміти, що вважає цю ситуацію вичерпаною.