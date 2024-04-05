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Блогер "слил" в сеть фото бойфренда Астафьевой, младше ее на 10 лет

Пятница 05 апреля 2024 22:00
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Блогер "слил" в сеть фото бойфренда Астафьевой, младше ее на 10 лет Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогер Богдан Беспалов продолжает раскрывать тайны звезд украинского шоу-бизнеса. Недавно он рассказал, что певица Даша Астафьева вышла замуж за молодого богача. На этом сплетник останавливаться не стал и решил показать своим "котятам", как выглядит любимый модели.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал BespaLOVmedia.

Что известно о бойфренде Даше Астафьевой

Беспалов поинтересовался у юзеров, как им "амурный выбор" исполнительницы.

После этого его подписчики стали гадать, кто этот загадочный мужчина, младше волонтерки на 10 лет.

В конце концов фолловеры выяснили, что на фото - предприниматель Григорий Черкасский. Его отец является мультимиллионером, председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Блогер &quot;слил&quot; в сеть фото бойфренда Астафьевой, младше ее на 10 лет

Григорий Черкасский (фото: Telegram-канал BespaLOVmedia)

Действительно ли Астафьева крутит роман с Черкасским-младшим - доподлинно неизвестно.

Напомним, артистка познакомилась со своим бойфрендом, которого нынче тщательно скрывает от публики, во время полномасштабной войны.

По словам Даши, возлюбленный был для нее спасательным кругом. Мужчина не дал знаменитости опустить руки, а также дал стимул двигаться дальше и пробовать в жизни что-то новое.

Ранее Астафьева прокомментировала свою "тайную свадьбу" с молодым богачом.

Также певица впервые ответила, были ли у нее зависимости.

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