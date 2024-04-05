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Блогер "злив" у мережу фото бойфренда Астаф’євої, молодшого за неї на 10 років

П'ятниця 05 квітня 2024 22:00
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Блогер "злив" у мережу фото бойфренда Астаф’євої, молодшого за неї на 10 років Даша Астафʼєва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогер Богдан Беспалов продовжує розкривати таємниці зірок українського шоу-бізнесу. Нещодавно він розповів, що співачка Даша Астаф’єва вийшла заміж за молодого багатія. На цьому пліткар зупинятися не став і вирішив показати своїм "кошенятам", як виглядає коханий моделі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал BespaLOVmedia.

Що відомо про бойфренда Даші Астаф’євої

Беспалов поцікавився в юзерів, як їм "амурний вибір" виконавиці.

Після цього його підписники стали гадати, хто цей загадковий чоловік, молодший за волонтерку на 10 років.

Зрештою фоловери з’ясували, що на фото - підприємець Григорій Черкаський. Його батько є мультимільйонером, головою Державної служби фінансового моніторингу України.

Блогер &quot;злив&quot; у мережу фото бойфренда Астаф’євої, молодшого за неї на 10 років

Григорій Черкаський (фото: Telegram-канал BespaLOVmedia)

Чи дійсно Астаф’єва крутить роман з Черкаським-молодшим - достеменно невідомо.

Нагадаємо, артистка познайомилася зі своїм бойфрендом, якого нині ретельно приховує від публіки, під час повномасштабної війни.

За словами Даші, коханий був для неї рятівним колом. Чоловік не дав знаменитості опустити руки, а також дав стимул рухатися далі та пробувати у житті щось нове.

Раніше Астаф'єва прокоментувала своє "таємне весілля" з молодим багатієм.

Також співачка вперше відповіла, чи були в неї залежності.

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