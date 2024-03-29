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Астафьевой "приписали" тайную свадьбу с молодым богачом. Певица оригинально ответила

Пятница 29 марта 2024 15:41
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Астафьевой "приписали" тайную свадьбу с молодым богачом. Певица оригинально ответила Звезда ответила на слухи о свадьбе (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Полина Иваненко

Певица Даша Астафьева редко комментирует появляющиеся вокруг нее слухи. Впрочем, в этот раз звезде "приписали" тайную свадьбу, котору она якобы сыграла с богачом. К тому же этот "жених" якобы на 10 лет младше артистки.

Как на это реагирует Астафьева и о чем говорилось в слухах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании новости были использованы источники: сайт блогера Богдана Беспалова, аккаунт Астафьевой в X (Twitter).

Астафьевой "приписали" тайную свадьбу - детали

Так, на днях Беспалов, ссылаясь на "инсайдера", заявил, что певица якобы официально заключила брак. Звезде "не везло" с мужчинами, но сейчас она, по словам неизвестного источника, "нашла" того самого.

"Сейчас Даша счастлива в официальном браке с молодым парнем, который на 10+ лет младше ее. Он обожает свою жену и очень о ней заботится. Они как лед и пламя, но гармонично дополняют друг друга", - цитировал "инсайдера" Беспалов.

"Также ходят слухи, что избранник звезды из очень состоятельной семьи, поэтому у молодоженов есть будущее в достатке", - добавлял он.

Певица совершила откровенное признание (фото: Facebook/Dasha Astafieva)

Певице "приписали" свадьбу с богачом (фото: Facebook/Dasha Astafieva)

Как отреагировала Астафьева

Конечно, слухи о тайной свадьбе дошли и до певицы. Она не стала опровергать или подтверждать слова Беспалова. Вместо этого она разместила красноречивый пост, в котором показала, что думает о блогере и его "котятах" - так он называет своих так называемых "инсайдеров".

"Кто изрыгнул Беспалова? Зарыгните назад вместе с котятами!" - написала Астафьева.

Астафьевой &quot;приписали&quot; тайную свадьбу с молодым богачом. Певица оригинально ответила

Реакция певицы на слухи (скриншот)

Что известно об отношениях певицы

Астафьева не скрывает, что сейчас ее сердце занято. Впрочем, раскрывать личность своего избранника она не желает. По словам певицы, она действительно счастлива в отношениях, однако старается подольше держать детали своих отношений в секрете.

Ранее стало известно, что внук звезды TikTok деда Толи нарвался на жесткий хейт из-за "бегства" за границу.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, что Лилия Ребрик похвасталась формами через две недели после родов, но это оценили не все.

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