"Многое пробовала": Даша Астафьева впервые ответила, были ли у нее зависимости

Певица, волонтер и звезда Playboy Даша Астафьева впервые рассказала, имела ли она зависимости. Артистка призналась, что никогда об этом не говорила раньше, но сейчас она осознает, насколько ценна жизнь.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), честным ответом на вопрос о зависимостях Астафьева поделилась в новом интервью Эмме Антонюк, уже вышедшее на ее YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитись".

"Не хочу строить святого человека"

"Я не хочу углубляться в эту тему, но и не хочу из тебя строить святого человека. Я пробовала очень много всего в жизни, но я уверена, что путь света, путь больших целей и цели жизненной, он не совместим с этими испытаниями", - сказала Астафьева.

"Посмотри на людей, которые постоянно что-то употребляют. Ты их всегда можешь отличить, у них всегда отговорки, у них всегда нет определенной позиции, у них очень размыты горизонты, нет четкости персоны. Ты можешь просто оглянуться на мое творчество, когда я исчезала из радаров, это были времена моей зависимости", - добавила она.

По словам звезды, тогда она ходила когда к психоаналитику и лечилась от метеозависимости. Также Астафьева высказалась о вреде других зависимостей. Она отметила, что за "момент кайфа" нужно "заплатить тысячи моментов, чтобы прийти в нормальное психическое состояние".

Астафьева рассказала, были ли у нее зависимости (скриншот)

"И когда ты понимаешь, что ты теряешь недели, потому что у тебя сел голос и ты не можешь ходить на занятия по вокалу, ты не можешь читать, не можешь еще что-то делать, тебе хочется остаться дома, не так уж и важно то, что ты делаешь. И так большая часть жизни", - объяснила звезда.

Астафьева рассказала, что читала много книг и смотрела документальные фильмы о зависимости, также она говорила об этом с психоаналитиком. И он ей сказал, что для того, чтобы избавиться от зависимости, нужно избавиться от людей, которые находятся в этом кругу зависимости.

Что певица думает о зависимостях (фото: instagram.com/da_astafieva)

"И сейчас я понимаю, что это действительно очень большая плата за то, что ты будешь иметь свою жизнь в своих руках. И для меня сейчас, когда началась война, я понимаю: блин, как хочется жить, как хочется много увидеть еще в жизни, попробовать. Ну то, что впереди, и оно лучше этих секунд кайфа, действительно. Блин, я первый раз в жизни об этом говорю", - призналась звезда.