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Больше не одинока. Известная украинская певица впервые показала своего бойфренда (фото)

Понедельник 20 ноября 2023 16:14
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Больше не одинока. Известная украинская певица впервые показала своего бойфренда (фото) Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Jerry Heil поделилась со своими поклонниками радостной новостью: она обрела свое счастье и больше не одинока.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал артистки.

Как выглядит избранник Jerry Heil

Исполнительница показала несколько нежных фотографий со своим парнем и призналась ему в любви.

Судя по тексту под публикацией, пара находится в романтических отношениях уже один год.

Больше не одинока. Известная украинская певица впервые показала своего бойфренда (фото)

Jerry Heil с любимым (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Год. Я люблю тебя!" - подписала фото певица.

Пока о своем избраннике Jerry Heil ничего больше не сообщает: ни кто он такой, ни его имя.

Фаны в шоке

Для поклонников артистки новость о ее отношениях стала настоящей неожиданностью.

Они не понимают, как девушка все это время мастерски скрывала бойфренда.

Больше не одинока. Известная украинская певица впервые показала своего бойфренда (фото)

Jerry Heil с любимым (фото: instagram.com/thejerryheil)

  • Щооооо?
  • Це зараз було максимально неочікувано
  • Брат чи хлопець?
  • Скільки я спав?
  • Блін, така крута новина
  • Я в шоці
  • Я не можу прийти у себе

Напомним, недавно об отношениях с бойфрендом откровенно рассказала Alyona Alyona.

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