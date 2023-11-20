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Більше не самотня. Відома українська співачка вперше показала свого бойфренда (фото)

Понеділок 20 листопада 2023 16:14
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Більше не самотня. Відома українська співачка вперше показала свого бойфренда (фото) Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Jerry Heil поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною: вона віднайшла своє щастя і більше не самотня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал артистки.

Як виглядає обранець Jerry Heil

Виконавиця показала декілька ніжних світлин зі своїм хлопцем і зізналася йому у коханні.

Судячи з тексту під публікацією, пара перебуває у романтичних стосунках вже один рік.

Більше не самотня. Відома українська співачка вперше показала свого бойфренда (фото)

Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Рік. Я кохаю тебе!"- підписала фото співачка.

Поки про свого обранця Jerry Heil нічого більше не повідомляє: ні хто він такий, ні його імені.

Фани шоковані

Для прихильників артистки новина про її стосунки стала справжньою несподіванкою.

Вони не розуміють, як дівчина весь цей час майстерно приховувала бойфренда.

Більше не самотня. Відома українська співачка вперше показала свого бойфренда (фото)

Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)

  • Щооооо?
  • Це зараз було максимально неочікувано
  • Брат чи хлопець?
  • Скільки я спав?
  • Блін, така крута новина
  • Я в шоці
  • Я не можу прийти у себе

Нагадаємо, нещодавно про стосунки з бойфрендом відверто розповіла Alyona Alyona.

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Jerry Heil стосунки звезды шоу-бизнеса