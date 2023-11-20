Більше не самотня. Відома українська співачка вперше показала свого бойфренда (фото)
Українська співачка Jerry Heil поділилася зі своїми шанувальниками радісною новиною: вона віднайшла своє щастя і більше не самотня.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал артистки.
Як виглядає обранець Jerry Heil
Виконавиця показала декілька ніжних світлин зі своїм хлопцем і зізналася йому у коханні.
Судячи з тексту під публікацією, пара перебуває у романтичних стосунках вже один рік.
Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)
"Рік. Я кохаю тебе!"- підписала фото співачка.
Поки про свого обранця Jerry Heil нічого більше не повідомляє: ні хто він такий, ні його імені.
Фани шоковані
Для прихильників артистки новина про її стосунки стала справжньою несподіванкою.
Вони не розуміють, як дівчина весь цей час майстерно приховувала бойфренда.
Jerry Heil з коханим (фото: instagram.com/thejerryheil)
- Щооооо?
- Це зараз було максимально неочікувано
- Брат чи хлопець?
- Скільки я спав?
- Блін, така крута новина
- Я в шоці
- Я не можу прийти у себе
Нагадаємо, нещодавно про стосунки з бойфрендом відверто розповіла Alyona Alyona.
Також дізнайтесь, що відомо про жінку, з якою зустрічається новий президент Аргентини Хав'єр Мілей.