"Живем не в хоромах": Alyona Alyona откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona откровенно рассказала о своем любимом. Она призналась, где сейчас живет со своим бойфрендом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова звезды в интервью Маше Ефросининой на YouTube.
Где звезда живет с бойфрендом
Реперка призналась, что ее любимый "вытащил" из ее души то, что очень долго лежало на дне. В частности, речь идет о женственности Alyona.
По ее словам, ей нравится такая трансформация, ведь она начала действительно испытывать душевное счастье, "например, роясь на клумбе".
"Мне это нравится. Мне нравится стирать и развешивать белье. Я никому не даю развешивать, это моя стихия, это мое лего. Я начала показывать, как что-то готовлю", - сказала она.
Живут влюбленные в трехкомнатной квартире с братом Владимира и его девушкой. Однако, Alyona Alyona отметила, что все равно чувствует себя счастливой.
"Мне все равно, что мы живем не в хоромах, что там нет какого-то супер ремонта, что там тесно. Неважно. Это ценность, которая изменилась из-за войны. Я не хочу евро квартиры, ничего такого, мне все равно. Я там счастлива" , - сказала звезда.
Alyona Alyona (скриншот)
Также реперша призналась, что влюбилась первая. По ее словам, Вова стал первым человеком, который имел "человеческое отношение" к ней, ведь раньше таким образом хотели извлечь какую-то выгоду от звезды.
"У нас была переписка, были просто реакции на сторис, на треки. Потому что я артистка, он - музыкант. Никто не рассматривал никого ни в одном контексте. Даже тогда, когда мы начали общаться, никто не думал… И мы начали общаться из-за того, что я немного помогала с документами артистам, кто спрашивал меня о выезде за границу. И вот на этом началась переписка с Вовой", - поделилась она.
Кто парень Alyona Alyona
В этом году реперка намекнула на новые отношения. Оказалось, что бойфрендом исполнительницы является диджей и продюсер VovKING. Он работает в музыкальной индустрии, занимаясь созданием хитов с 2010 года.
VovKING представил свои треки на известных лейблах и выступал на многих фестивалях.
VovKING (фото: instagram.com/vovkingtv)
Ранее Alyona Alyona рассказывала, как в детстве ее были родители из-за лишнего веса.
Также рэп-исполнительница называла важную причину своей творческой паузы.